Thierhaupten

12:00 Uhr

Einrichtungshaus Schöner Wohnen in Thierhaupten bleibt Familiensache

Plus Der Großteil des Unternehmens Schöner Wohnen gehört inzwischen den Söhnen. Für den Standort im Gemeindewald von Thierhaupten gibt es konkrete Erweiterungsabsichten.

Von Steffi Brand

Streng genommen gehören Peter Lechner seit dem vergangenen Jahr nur noch zwei Prozent von Schöner Wohnen und das Gebäude, in dem sich das Einrichtungshaus in Thierhaupten befindet. Die anderen 98 Prozent des Unternehmens hat er nun an seine drei Söhne überschrieben. Aber Peter Lechner ist und bleibt Geschäftsführer und sagt gegenüber unserer Zeitung: "Wir treffen Entscheidungen zu viert."

