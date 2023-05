Stadel in Thierhaupten steht in Flammen – 120.000 Euro Schaden

Lichterloh steht am Sonntagmittag ein Stadel in Thierhaupten in Flammen. Die Feuerwehr hat den Brand zwar schnell unter Kontrolle, doch der Sachschaden ist immens.

Völlig ausgebrannt ist am Sonntagmittag ein Stadel in Thierhaupten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 12.30 Uhr alarmiert. Sie hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, doch das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie es zu dem folgenschweren Stadelbrand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

16 Bilder Stadel in Thierhaupten steht in Flammen - Bilder vom Einsatz Foto: Alex Brand

Brand in Thierhaupten: Augenzeugen berichten von einem lauten Knall

Fest steht, dass der Sachschaden immens ist, denn in dem Stadel standen laut Polizei mehrere hochwertige Geräte. Den Schaden an diesen Geräten schätzen die Beamten auf rund 100.000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro am Stadel selbst. Neben Einsatzkräften der Polizei und einem Rettungswagen waren laut Augenzeugen etwa 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Zeugen berichten außerdem von einem lauten Knall, der in Thierhaupten zu hören war. Verursacht wurde er mutmaßlich durch die Detonation einer Gasflasche. Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr war der Brand gelöscht, musste aber noch überwacht werden. (bra, kinp)

