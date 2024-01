Thierhaupten

Thierhaupten hat nach vielen Jahren wieder einen Faschingswagen

Die Jugendlichen vom Thierhaupter Jugendtreff haben ihren kolossalen Wagen in Eigenregie gebaut.

Plus Der Jugendtreff hat weder Kosten noch Mühen gescheut und bringt nach vielen Jahren einen Faschingswagen zurück in den Ort. Es ist ein Koloss geworden.

Thierhaupten ist bekannt für seine große Festwoche. Diese Gemeinde kann feiern - sollte man meinen. Doch ausgerechnet an Fasching lässt Thierhaupten viele Gelegenheiten aus. Das wird sich in diesem Jahr ändern, dafür hat der Jugendtreff gesorgt. Erstmals seit etlichen Jahren wird wieder ein Faschingswagen durch die Gemeinde rollen. Und der ist alles andere als klein und bescheiden - man könnte sogar sagen: Wenn die jungen Thierhaupter etwas anpacken, dann richtig.

Und am Wochenende wird noch mal kräftig angepackt. Der Wagen steht noch in einer Riesengarage auf einem Werksgelände. Doch egal, wie groß die Garage ist, beengt ist es trotzdem. Erst, wenn man ein paar Schritte zurückgeht und sich an die Wand quetscht, erkennt man das ganze Ausmaß des elf Meter langen und fast vier Meter hohen Gefährts. Von außen sieht der Koloss schon Tipptopp aus. Uriges Holz, bunte Kampfschilde und ein sauber gemalter Schriftzug verraten das Thema: Asterix und Obelix. Im Inneren wuseln noch einige junge Erwachsene umher. Man hört eine Säge. Junge Frauen sind mit Pinseln unterwegs.

