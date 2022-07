Thierhauptener müssen mehr für die Abwasserentsorgung bezahlen

Thierhaupten hat eine neue Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung verabschiedet. Das sind die Folgen für die Anwohner.

Der Gemeinderat Thierhaupten hat eine neue Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung beschlossen. Wie Bürgermeister Toni Brugger berichtet, ist das längst überfällig gewesen: "Normalerweise muss eine Überprüfung unserer Satzung alle vier Jahre erfolgen." Die letzten Anpassungen stammen in Thierhaupten jedoch von 2015. Daher er sei man bereits im letzten Jahr vom Landratsamt Augsburg aufgefordert worden, die aktuelle Fassung auf einen neuen Stand zu bringen.

Beauftragt wurde dafür von der Gemeinde die Kanzlei Schneider & Zajontz, die auf kommunales Abgabenrecht spezialisiert ist. Rechtsanwalt Klaus Spahn legte dem Gemeinderat die Ergebnisse vor. Neben den zahlreichen satzungsrechtlichen Anpassungen, die sich durch Gerichtsurteile der letzten Jahre ergeben, werden vor allem die Kosten für die Abwasserentsorgung der Anwohner steigen.

Dreiköpfige Familie muss 100 Euro mehr bezahlen

Haushalte, die sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser über die öffentliche Entwässerungsanlage entsorgen, müssen statt der bisherigen 2,43 Euro in Zukunft 3,32 Euro pro Quadratmeter entrichten. Auch bei Grundstücken, auf denen nur Schmutzwasser abgeleitet wird, steigen die Kosten: Hier werden statt der bisher üblichen 2,03 Euro nun 2,73 Euro pro Quadratmeter fällig. Laut Spahn muss eine dreiköpfige Familie mit dieser Anpassung auf das Jahr gerechnet im Schnitt 100 Euro mehr für die Abwasserentsorgung bezahlen.

Doch nicht nur die Ortsansässigen werden tiefer in die Tasche greifen müssen, sondern auch zukünftige Grundstücksbesitzer. Wer in Thierhaupten seinen Grund an die Abwasserentsorgung anschließt, muss in Zukunft deutlich mehr, nämlich einmalig 2,50 Euro pro Quadratmeter, bezahlen. Der vorherige Beitragssatz lag bei 0,70 Euro.

Die Gebühren- und Beitragsanpassungen hängen vor allem mit den geplanten Sanierungsarbeiten an den örtlichen Kanälen zusammen, aber auch steigende Wartungs- und Betriebskosten spielen eine Rolle.

Außerdem beschäftigten sich die Gemeinderatsmitglieder mit Plänen der Nachbargemeinde Todtenweis. Dort soll im Neubaugebiet "am Kabisbach" ein Teil des Regenwassers in den namensgebenden Fluss abgeleitet werden. In Thierhaupten stößt dieses Vorhaben jedoch auf Bedenken. Johann Fröhlich (CSU) warnte vor einer möglichen Überflutungsgefahr, wenn es durch den steigenden Wasserspiegel zu einem Rückstau im Thierhauptener Hochwasserbecken kommt. Er plädierte dafür, die eigene Gemeinde für diesen Fall abzusichern. "Es muss klar sein, dass wir dann bei einer Überschwemmung keine Haftung tragen", so Fröhlich. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, Todtenweis diesen Einwand mitzuteilen.