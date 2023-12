Thierhauptens Schule in Tansania kann bald Wirklichkeit werden

Mit der Thierhaupter Stiftung „Fly & Help“ soll ein Schulhaus-Neubau verwirklicht werden. Bei einer großen Spenden-Gala wurde für das Projekt geworben.

Vieles ist schon geschafft, doch noch fehlen einige tausend Euro, um das vor wenigen Jahren in der Marktgemeinde gestartete Schulbau-Projekt in Tansania erfolgreich abschließen zu können. Bei einer spannenden Live-Show wurde im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters viel Informatives geboten und Liveauftritte von namhaften Künstlerinnen und Künstler rundeten den kurzweiligen Abend ab.

Aus Überzeugung, dass Bildung mit das Wichtigste ist, um Fluchtursachen in den ärmeren Regionen der Welt zu beseitigen, hat der Gemeinderat um Bürgermeister Anton Brugger entschieden, Spendengelder für die Finanzierung eines Schulprojekts in Tansania zu sammeln. In Zusammenarbeit mit der Reiner-Meutsch-Stiftung „Fly & Help“ wird in Thierhaupten bei der Bürgerschaft, aber auch bei Vereinen und Unternehmen seit Längerem um Unterstützung geworben.

Und diese Spendenbereitschaft hat nun dazu geführt, dass bereits vor dem Gala-Abend im Herzog-Tassilo-Saal insgesamt gut 37.000 von benötigten 57.000 Euro eingegangen sind.

Stiftungsgründer berichtet in Thierhaupten von einem 108.000-Kilometer-Flug

Über diesen Erfolg freute sich besonders Stiftungsgründer Reiner Meutsch, der nach Thierhaupten angereist war, um weitere positive Impulse zu geben. Gestartet bei Schnee und Eis im Januar 2010 kehrt der Pilot Reiner Meutsch nach zehn Monaten nämlich von einer Weltreise in den heimischen Westerwald zurück. In einer faszinierenden zweistündigen Live-Show nahm er die Zuschauer anhand farbenprächtiger Bilder, kurzweiliger Videos und einer sehr persönlichen Livemoderation mit auf die Reise seines Lebens.

In den vielen Geschichten von seinem 108.000 Kilometer langen Flug zu 77 Ländern dieser Welt machte er den gut 200 Besuchern deutlich, wie wichtig Bildung für die vielen armen Menschen auf dieser Welt sei und in welch oft erbärmlichen Zuständen Kinder lernen müssen, wenn ihnen überhaupt die Möglichkeit hierzu gegeben wird.

Unterschiedliche finanzielle Verhältnisse in Thierhaupten und Tansania

Der gleichen Meinung war auch Stefan Rößle, Landrat im Donau-Ries. Er berichtete, dass er in der Vorweihnachtszeit im Jahr 2016 seinen Porsche verkauft hat und damit seine erste von nun insgesamt fünf Schulen hat bauen lassen. Stefan Rößle machte auch deutlich, wie unterschiedlich im Bereich der Finanzen die Welt ist: „In Afrika kostet eine Schule 57.000 Euro, bei uns in Rain am Lech werden 57 Millionen Euro nicht reichen!“ Der Landrat ist sich zudem sicher, dass die großen Probleme der Welt wie Hunger, Gesundheit, Bevölkerungswachstum, Klima oder Frieden nicht gelöst werden können, wenn nicht allen Kindern der Zugang zu guter Bildung ermöglicht wird.

Yma América aus Venezuela war der Stargast bei der großen Live-Show in Thierhaupten. Foto: Claus Braun

Für die Show-Elemente hatte Rainer Meutsch mehrere Künstler mit nach Thierhaupten gebracht. So auch zwei Artisten der afrikanischen Gruppe „Adesa“, die mit ihrer atemberaubenden Akrobatik für große Begeisterung sorgten. Auch der Auftritt der Sängerin Yma América sorgte für Beifallsstürme. Yma América aus Venezuela ist in ganz Europa und Lateinamerika aktiv als Sängerin, Musikerin, Texterin, Arrangeurin und Komponistin bekannt und hatte auch eine aktive Rolle im Musical „König der Löwen“.

Begeistert von der Live-Show zeigten sich neben den Gästen besonders Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger. Das Gemeindeoberhaupt appellierte an eine weitere große Spendenbereitschaft seiner Bürgerschaft, damit mit der Verwirklichung des Schulhaus-Neubaus in Tansania „Großes“ geschaffen und vielen jungen Menschen eine Perspektive in ihren Ländern gegeben werden kann.