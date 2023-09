Thierhaupter Original blickt auf 95 erlebnisreiche Lebensjahre zurück

Der ehemalige beliebte Thierhauptener Tierarzt Dr. Helmut Kantor kann ein Buch über seine bewegte Lebensgeschichte schreiben. Doch nun wurde er erst einmal gefeiert.

Er gehört zu Thierhaupten wie das Salz in die Suppe – Helmut Kantor, der in der Marktgemeinde am Lech bei guter Gesundheit und geistig topfit seinen 95. Geburtstag feierte. So fanden sich zu seinem Ehrentag auch viele Gratulanten ein.

Der rüstige Jubilar erblickte im sudetenländischen Tannwald das Licht der Welt. Gemeinsam mit seiner Schwester Brigitte verbrachte er die Kindheit unter der Obhut seiner Eltern Alfred und Karla Kantor. Im Jahre 1934 begann in der Volksschule von Gablonz seine Schulzeit. „Es gab bei uns im Sudetenland durchwegs deutsche Schulen, mit erster Fremdsprache Tschechisch“, blickt der 95-Jährige zurück, der nach der Volksschulzeit das Realgymnasium besuchte.

1944 wurde er als Luftwaffenhelfer in den Kriegsdienst eingezogen. Im Spätherbst 1945 folgte die Entlassung aus der britischen Gefangenschaft. Im Sommersemester 1950 begann Helmut Kantor ein Studium an der Universität München. Vier Jahre später, 1954, legte er das Staatsexamen mit Promotion und nach dem damals vorgeschriebenen halbjährigen Praktikum die Approbation zum Tierarzt erfolgreich ab. „Auf vielfachem Rat machte ich nach der vorgeschriebenen eineinhalbjährigen praktischen Tätigkeit auch die Ausbildung für den amtstierärztlichen Dienst“ schildert Kantor.

Helmut Kantor übernahm tierärztliche Praxis in Thierhaupten

1958 führte er in Neu-Ulm Gertraud Hartel vor den Traualtar. Vier Kinder, ein Sohn und drei Töchter, kamen in den nächsten Jahren zur Welt. Derzeit bereichern vier Enkelkinder den Familienkreis. Nach der Eheschließung übernahm Helmut Kantor eine tierärztliche Praxis in Thierhaupten. „Deswegen ist mir auch der 1965 Entschluss, als vom bayerischen Innenministerium die Aufforderung für den amtstierärztlichen Dienst kam, nicht leicht gefallen“, schildert Helmut Kantor. Mit Erreichen der Altersgrenze im Jahre 1993 folgte der Schritt in den Ruhestand.

Von 1978 bis 2003 gehörte der Tierarzt mehreren Ausschüssen, darunter als stellvertretender Vorsitzender im Tierärztlichen Bezirksverband Schwaben, langjähriger Vorsitzender der Tierärztlichen Kreisgruppe Augsburg und des Fortbildungsgremiums Friedberger Tierärzteschaft sowie als Vorsitzender des Bezirks Schwaben des Landesverbandes der beamteten Tierärzte Bayerns an. Aber auch in seinem Heimatort gelangte Kantor durch sein großes Engagement im Vereinswesen und der Gemeindepolitik zu großer Beliebtheit.

Zwei Legislaturperioden war er im Marktgemeinderat tätig, war Schöffe beim Landgericht Augsburg und Amtsgericht Neuburg an der Donau, gehört zum Mitgliederkreis des Freundeskreises Kloster Thierhaupten, dem örtlichen Gesangsverein, dem SV Thierhaupten, der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie der Deutsch-tschechischen Gesellschaft Augsburg-Schwaben. Weter war er von 1994 bis 2017 Leiter der Außenstelle Thierhaupten der Kreisvolkshochschule Augsburg.

Ehrenamtlich ist Kantor in Thierhaupten vielseitig engagiert

Auch als Kommunionhelfer in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Thierhaupten war Helmut Kantor viele Jahre ehrenamtlich tätig. Für seine Verdienste wurde Helmut Kantor mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied der Bayerischen Landestierärztekammer ernannt.

Zum großen Kreis der Gratulanten gehörte neben der Familie, Nachbarn und Freunden auch Bürgermeister Toni Brugger. Postalische Glückwünsche übermittelten der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz, die Präsidentin der Bayerischen Tierärztekammer Iris Fuchs und Bernd Posselt von der Sudetendeutschen Landsmannschaft München.