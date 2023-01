Tierschützer jagen in Ötz einen entlaufenen Bullen – um ihm das Leben zu retten

Plus Ferdinand wiegt eine halbe Tonne und hat großen Freiheitsdrang. Nach einem halben Jahr auf Achse ist es gelungen, den Bullen einzufangen und ihn vor dem Tod zu bewahren.

Seine letzte Nacht zwischen Anna, Elsa und Bella wird Ferdinand wohl nicht mehr vergessen. Zwischen den drei Damen im Kuhstall wurde der Bulle "lammfromm", erzählt Matthias Golling. In seinem Stall in Ötz bei Thierhaupten endete die wilde Zeit des ausgebüxten Bullen Ferdinand. Das etwa 500 Kilo schwere Tier lief im Sommer davon. Mehrere Versuche, den mächtigen Bullen wieder einzufangen, scheiterten. Bis jetzt.