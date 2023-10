Thierhaupten

Welche Häuser passen zum Ortsbild Thierhauptens?

In Thierhaupten wird gerne neu gebaut. Die Gemeinderäte beschäftigt oft die Frage, was zum Ortsbild passt und was eher nicht.

Plus Ein Bauantrag beschäftigt den Gemeinderat Thierhaupten. Außerdem geht es darum, in letzter Minute noch eine Förderung zu nutzen – und um sehr, sehr alte Bäume.

Von Kathrin Reif

Was, wenn ein Haus nicht zum Rest des Wohngebiets passt? Und wer zahlt eigentlich, wenn ein Feuerwehrmann eine Veranstaltung absichert und deswegen bei der Arbeit ausfällt? Mit diesen und noch viel mehr Fragen haben sich die Thierhaupter Gemeinderäte befasst.

Ein privater Bauantrag bereitet den politischen Vertretern der Gemeinde schon seit Längerem Kopfzerbrechen. In einem klassischen von Satteldächern bestimmten Gebiet möchte ein Bauherr eine moderne Hanglösung umsetzen: ein relativ großes Bauwerk, modern gehalten mit viel Betonanteilen. Der Gemeinderat war nicht begeistert, als er die Pläne erstmals zu Gesicht bekam und gab erst einmal nicht seine Zustimmung. Das Problem ist: Da es für dieses Gebiet im Moment keinen Bebauungsplan gibt, der den Bauherren Richtlinien, zum Beispiel für das Dach, vorgibt, hat sich nun das Landratsamt eingeschaltet. Frei übersetzt lautet deren Stellungnahme: Rechtlich spricht nichts dagegen, wenn also Thierhaupten nicht zustimmen will, wird es das Landratsamt als übergeordnete Behörde tun.

