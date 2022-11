Zum Auftakt strömen die Besucher zum Engerlmarkt in Thierhaupten

Rund 60 Aussteller präsentieren beim Engerlmarkt in Thierhaupten im Klosterhof ihr Angebot. Das stößt auf großes Interesse.

Als Ort der Begegnung präsentiert sich der Engerlmarkt im ehemaligen Benediktinerkloster, wo sich zum Auftakt am Samstag und Sonntag Tausende Besucher für das Angebot der 60 Aussteller und das bunte Programm interessierten.

Überall war zu spüren und zu sehen, dass die vergangenen zwei Pandemie-Jahre die Lust zum Besuch eines Vorweihnachtsmarktes gesteigert haben. Der Engerlmarkt hält auch in seiner 16. Auflage, was er vor Corona bereits war: der alleine schon aufgrund des historischen Ambientes besondere Weihnachtsmarkt in der Region.

64 Bilder Weihnachtsmärkte im Augsburger Land Foto: Markus Merk, Claus Braun

Höhepunkte waren zweifelsfrei die Feuer-Show der "Feuer-Tänzerinnen" aus Rennertshofen, Eisschnitzer Klaus Grunenberg, das Lagerleben der historischen Landsknechte, der Auftritt der Alphornbläser aus Baar, die feine Krippenausstellung in der neu geschaffenen Kulturtenne und natürlich zum täglichen Abschluss der "Engerlgruaß" aus den Fenstern des historischen Kapitelsaals. Und das Beste am Engerlmarkt ist, dass nahezu das gleiche Programm am zweiten Adventswochenende nochmals geboten wird. (bra)

