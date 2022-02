Langweids Neuzugang feiert gelungenen Einstand

Plus Die beiden jüngsten Spielerinnen des TTC Langweid sind die Erfolgsgaranten beim überraschenden 5:5 gegen den Tabellenzweiten. Was die Freude trübt.

Mit einem Paukenschlag sind die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet. Im ersten Spiel des Jahres 2022 ergatterten sie beim Herbstmeister und Aufstiegsaspiranten TuS Uentrup ein 5:5-Unentschieden. Herausragend waren dabei die beiden jüngsten Spielerinnen im Team.