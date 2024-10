Leonhardiritt wird zum spannenden Dorfspektakel

Knapp 60 festlich geschmückte Pferde, acht nostalgische Kutschen, zahlreiche Teilnehmer in traditionellen Trachtengewändern aus längst vergangenen Zeiten waren am Wochenende in Gabelbachergreut unterwegs. Dort herrschte dieser Tage fast schon ein Ausnahmezustand, denn rund um das Kirchenareal fand wieder einmal der althergebrachte Leonhardiritt statt, eine Tradition, welcher die kleine Gemeinde bis zum heutigen Tage treu geblieben ist. Doch schon lange vor Beginn des großangelegten Pferdeumzuges war die allgemeine Aufregung sämtlicher Beteiligten und Zuschauer deutlich zu bemerken.

