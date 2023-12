vor 46 Min.

Trauer in Thierhaupten um einen Unternehmer und "Fußballverrückten"

Volker Weingartner hat die auf Hochwasserschutz spezialisierte Firma IBS in Thierhaupten gegründet. Jetzt ist er im Alter von 53 Jahren verstorben.

Plus Volker Weingartner, Gründer und Geschäftsführer der Firma IBS in Thierhaupten, ist mit nur 53 Jahren verstorben. Der Tausendsassa griff als Sponsor von Fußballvereinen und als Geschäftsmann nach den Sternen.

Von Regine Kahl

Er war ein Mann voller Ideen und großer Pläne. Volker Weingartner lernte aber nicht nur die Sonnen-, sondern auch die Schattenseiten des Lebens kennen, im Unternehmen in Thierhaupten wie auch im Sport. Der Firmengründer und Geschäftsführer der IBS Gruppe mit Sitz in Thierhaupten ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Am Donnerstag findet seine Beerdigung statt.

In einem von den Mitarbeitern der IBS Gruppe verfassten Nachruf, wird die Lücke deutlich, die Weingartner in der Firma hinterlassen hat. "Durch seinen Tod verlieren wir einen Unternehmer und eine beeindruckende Persönlichkeit, der wir viel verdanken", schreiben die Kolleginnen und Kollegen. Weingartner werde mit seiner Tatkraft und seiner Willensstärke auch über den Tod hinaus stets ein Vorbild bleiben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heben seine Leidenschaft, den Weitblick und seine Zielstrebigkeit hervor. Mit diesen Eigenschaften habe er die Firma vorangetrieben. Weingartner war beruflich ausgesprochen erfolgreich gewesen als Geschäftsführer der IBS in Thierhaupten, die mit ihren Modellen zum Hochwasserschutz für Furore gesorgt hatte. Die 1994 gegründete Firma musste 20 Jahre später Insolvenz anmelden, wurde aber dann ab Ende 2014 von einem Investor übernommen und weiter geführt.

