Wie halten Sie es mit dem Einkaufen?

Wenn es etwas bringt, sollen die Läden ruhig länger offen haben, meint Maria Wieland. Für viele Berufstätige sei das bestimmt sinnvoll. Sie halte es aber für ausreichend, wenn die Läden nur bis 22 Uhr offen hätten: „Wer geht denn so spät noch einkaufen?“ Dass die Geschäfte an allen Tagen so lange öffnen, muss aber nicht sein, meint Wieland. Grundsätzlich begrüßt die Rentnerin aber die teilweise verlängerten Öffnungszeiten. Besonders bei Lebensmittel- und Kleidungsgeschäften hält sie den längeren Verkauf für sinnvoll. Verkaufsoffene Sonntage dagegen brauche sie nicht. „Ich bin Rentnerin, ich kann alles unter der Woche besorgen“, erklärt Wieland. Die Regelung sollte von den Verkäuferinnen abhängig gemacht werden, meint sie.

An die Verkäuferinnen und Verkäufer denkt auch Rudolf Ritz. Er ist gegen verlängerte Öffnungszeiten. „Die Leute sollen froh sein, wenn sie bis 20 Uhr nach Hause kommen“, erklärt er. Seiner Erfahrung nach würde es sich nicht rentieren, wenn die Geschäfte länger geöffnet sind. „In Münster haben die Läden länger auf und da ist abends niemand mehr“, berichtet Ritz. Hin und wieder einen verlängerten Samstag fände er besser für die Menschen, die es nicht schaffen, ihre Einkäufe unter der Woche zu erledigen. Auch von verkaufsoffenen Sonntagen hält der Gersthofener nicht viel: „Da gehe ich grundsätzlich nicht hin“. Zu viel Trubel sei ihm bei solchen Veranstaltungen.

Michael Rottmair wiederum mag verkaufsoffene Sonntage. Besonders im Winter seien diese ein guter Zeitvertreib. Mehr davon brauche er aber nicht. „Ich kaufe da eh nichts, sondern gehe nur zum Gucken hin“, erzählt er. Für ihn sei es auch nicht wichtig, dass die Geschäfte abends länger geöffnet bleiben, sagt der Rentner: „Aber die, die es nicht schaffen bis 20 Uhr einkaufen gehen, werden schon einen Grund dafür haben.“ Trotzdem glaubt er nicht, dass das Angebot ausreichend genutzt werden wird. „Vielleicht am Anfang aus Interesse“, vermutet Rottmair.

Karola Walter begrüßt die Neuerungen. „Ich denke schon, dass es gut ist, wenn Läden länger offen haben, besonders für Berufstätige“, sagt sie. Sie sei sich aber nicht sicher, ob sich längere Öffnungszeiten für kleinere Läden lohnen. „Man kann Geld nur einmal ausgeben“, erklärt sie. Und dazu gingen die meisten Menschen eher etwa in größere Supermärkte. Deshalb sollten diese auch länger geöffnet haben. „Wir sollten einfach mal ausprobieren, wie es sich entwickelt, wenn die Läden länger offen haben“, meint die Gersthofenerin.

