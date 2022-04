Täfertingen

Firma Thaler investiert in Millionenprojekt für Bauschutt-Recycling

Plus Die Firma Andreas Thaler in Täfertingen ist seit 65 Jahren ansässig und in den Händen einer Familie. Das Unternehmen will nachhaltig an der Zukunft arbeiten.

Von Oliver Reiser

Wenn Gesteinsbrocken in runden Bonbongläsern wie leckere Süßigkeiten aufbewahrt werden, dann kann man davon ausgehen, dass der Inhalt bei der Firma Andreas Thaler hochgeschätzt wird. In diesem speziellen Fall handelt es sich um Material, das aus Bauschutt gewonnen wird, sogenannte Sekundärrohstoffe. Dabei betreibt das Familienunternehmen im Neusässer Ortsteil Täfertingen seit 65 Jahren und mittlerweile in vierter Generation in erster Linie ein Kies-, Sand- und Splittwerk. "Doch diese Ressourcen sind endlich", sagt Lisa Thaler.

