Spiegelklatscher im Baustellenbereich in Zusmarshausen

Im Baustellenbereich in der Schloßstraße in Zusmarshausen ist es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war hier ein Autofahrer mit einem Wohnanhänger in Richtung Dinkelscherben unterwegs, als er auf Höhe der Schloßstraße 13 mit seiner Spiegelverlängerung ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 zu melden. (AZ)

