Unterschöneberg

vor 18 Min.

Unterschöneberg bekommt eine Kinderfeuerwehr

Plus Schon jetzt soll der Nachwuchs in Unterschöneberg an Brandschutz herangeführt werden. Außerdem hat der Gemeinderat eine Änderung bei den Müllgebühren beschlossen.

Von Helene Weinold Artikel anhören Shape

Schon Grundschulkinder sollen künftig in Unterschöneberg mit dem Brandschutz vertraut gemacht und an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden. Der Gemeinderat Altenmünster stimmte der Gründung einer Kinderfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterschöneberg unter dem Dach der Gemeinde zu und begrüßte das Engagement zur Nachwuchsförderung. An der Organisation beteiligt ist neben der Feuerwehr aus Unterschöneberg auch die aus Neumünster.

Mitinitiatorin Sophia Litzel verfolgte die Diskussion im Gemeinderat und erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die kleinen Feuerwehrleute voraussichtlich alle sechs Wochen zusammenkommen werden, um sich mit allen wichtigen und spannenden Themen rund ums Feuer und die Arbeit der Wehr zu beschäftigen. So dürfen sie die Feuerwehrautos und deren Ausstattung erkunden und lernen, wie man Feuer vermeidet und gegebenenfalls löscht, wie man einen Notruf absetzt und Erste Hilfe leistet. Geplant seien außerdem Ausflüge zur Berufsfeuerwehr, zum Rettungsdienst oder zur Polizei. "Die Treffen sollen überwiegend praktisch gestaltet werden", erklärt Sophia Litzel. An echten Einsätzen werde die Kinderfeuerwehr selbstverständlich nicht beteiligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen