Ustersbach

vor 47 Min.

Auf dem Bauernhof Ellenrieder in Ustersbach dreht sich alles um "Bio"

Johann Ellenrieder hat sich mit seiner Landwirtschaft in Ustersbach dem Verbund "Bioland" angeschlossen.

Plus Schon seit seiner Ausbildung war Johann Ellenrieder klar, dass die konventionelle Landwirtschaft für ihn nichts ist. Auf seinem Hof in Ustersbach baut er Getreide und Kartoffeln an.

Von Josefine Wunderwald

Im Kartoffellager des Biohofs Ellenrieder in Ustersbach ist es kalt und dunkel. Nach dem Eintreten muss die Tür schnell wieder geschlossen werden: "Die Temperatur soll bei etwa fünf Grad bleiben", sagt Landwirt Johann Ellenrieder. Hier lagern die Sorten, die Ellenrieder auf seinem Hof anbaut - festkochende und mehlige Kartoffeln, darunter auch rotschalige. Ellenrieder nimmt eine Kartoffel in die Hand und streift die kleinen Keime ab. "Das ist ganz natürlich, wenn kein Keimschutz verwendet wird. Die kleinen Triebe kann man einfach wegmachen."

