Eltern sorgen sich um den sicheren Schulweg in Ustersbach

Plus Wenn der Hort in die alte Schule in Ustersbach verlegt werden muss, machen sich die Eltern Sorgen um eine sichere Überquerung der B300. Sie haben eine Initiative gegründet.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Vor drei Wochen hat sich in Ustersbach die Elterninitiative "Sicherer Schulweg" gegründet. Hintergrund ist die geplante Verlegung der Hortbetreuung aus der Kita St. Fridolin in die Alte Schule. Dafür müssten die Grundschüler in Zukunft die B300 innerorts überqueren. Eine Ampel oder einen Zebrastreifen gibt es bisher nicht.

