Neues Theaterstück: Gibt es in Ustersbach bald Millionäre?

Die Theatergruppe des TSV Ustersbach bringt ihr neues Stück im Forum Ustersbach auf die Bühne. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Premiere.

Mit ihrem neuen Stück „Millionär auf Probe“ startet die Theatergruppe des TSV Ustersbach in die nächste Spielsaison. Regisseur Hubert Hillenbrand kann dabei mit Martin Wagner einen Debütanten in seinem Team begrüßen. Auch Sophia Schmid und Angelika Fischer kehren nach einem Spieljahr wieder auf die Bühne zurück.

Der Opa ist ein Schlitzohr und nutzt die Gunst der Stunde

In „Millionär auf Probe“ aus der Feder von Gabriele Becke lässt Rosi, die das Metzgereigeschäft und ihre Familie fest im Griff hat, alle nach ihrer Pfeife tanzen. Nur der schlitzohrige Großvater versteht es, ihrer Fuchtel zu entkommen. Für die Enkelin ist das ein Dorn im Auge. Und auch die Vorliebe ihres Großvaters fürs Glücksspiel ärgert sie ungemein. Das ändert sich erst, als ein Millionengewinn winkt. Nun muss der Glückspilz nach Strich und Faden verwöhnt werden. Der gewitzte Opa nutzt die Gunst der Stunde: Er verhilft unter Rosis Pantoffel stehendem Ehemann zu mehr Selbstbewusstsein und den Enkelkindern zu ihren Wunschpartnern.

Ob sich die Millionen am Ende als wahrer Gewinn herausstellen wird und wie die resolute Rosi in dieser turbulenten Komödie mit den neuen Verhältnissen zurechtkommt, erfahren die Besucherinnen und Besucher bei der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag und bei allen weiteren Aufführungen im Dezember und Januar im Forum Ustersbach.

Kartenvorverkauf startet am 9. Dezember

Premiere: Dienstag, 26. Dezember, ab 20 Uhr, Forum Ustersbach. Weitere Termine: 27., 28., 29. und 30. Dezember sowie 3., 4., 5. und 6. Januar, jeweils um 20 Uhr, im Forum Ustersbach. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse (ab 19 Uhr) und im Vorverkauf erhältlich. Vorverkauf jeweils samstags, 9. und 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, sowie mittwochs, 13. und 20. Dezember, von 19 bis 20 Uhr, im Sportheim Ustersbach. Telefonische Reservierungen sind ab dem 13. Dezember möglich, täglich zwischen 18 und 20 Uhr, unter Telefon 0176/22362305. (AZ)

