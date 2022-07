Ustersbach

12.07.2022

Die Grundschule Ustersbach hat nicht nur ein Platzproblem

An der Grundschule in Ustersbach wird es ab dem Herbst enger. Zum ersten Mal gibt es allein aus der Gemeinde zwei erste Klassen. Hinzu kommt eine erste Klasse aus dem Förderzentrum Dinkelscherben.

Von Ruth Seyboth-Kurth

" Corona hat uns in die Suppe gespuckt", bringt es Schulleiterin Gabriele Wolff auf den Punkt. Seit Ausbruch der Pandemie, berichtet sie, konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ustersbach nicht mehr gemeinsam mit den Schulkindern des Helen-Keller-Förderzentrums unterrichtet werden. 2006 hatte sie die Kooperation mit der ersten Partnerklasse aus Dinkelscherben gestartet, ab 2011 wurden dann alle vier Jahrgänge partnerschaftlich und damit inklusiv betreut. Das Konzept sah vor, dass jede Grundschulklasse und jede Förderklasse ihren eigenen Klassenraum hatten, die Schülerinnen und Schüler desselben Jahrgangs aber anlassbezogen und flexibel in Gruppen lernen und sich dabei besuchen konnten. Gerade in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe fanden viele Unterrichtsstunden so gemeinsam statt.

