31-Jähriger gerät in Mödishofen mit dem Finger in eine Kreissäge

Ein Mann arbeitet auf seiner Baustelle in einem Einfamilienhaus mit der Kreissäge. Plötzlich rutscht er mit der Hand ab.

Schwer verletzt hat sich ein 31-Jähriger am Mittwoch auf der heimischen Baustelle in Mödishofen. Der Mann arbeitete gegen 16 Uhr in einem Einfamilienhaus.

Plötzlich geriet der 31-Jährige laut Polizei mit der Hand in das Sägeblatt. Dabei wurde ein Finger größtenteils durchtrennt. Er wurde umgehend in das Universitätsklinikum eingeliefert. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. (thia)