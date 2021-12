Rekordverdächtig: Dieser Ustersbacher ballert schneller als Lewandowski

Plus Marcus Biber vom TSV Ustersbach schafft einen Hattrick innerhalb von 50 Sekunden. Trotzdem hat er es damit nicht ins Guinessbuch der Rekorde geschafft.

So schnell ballert nicht einmal Robert Lewandowski. Der Superstar des FC Bayern München erzielte bei seinem legendären Fünferpack im September 2015 gegen den VfL Wolfsburg (5:1) einen Hattrick innerhalb von 3 Minuten und 22 Sekunden – steht seitdem im Guinness-Buch der Rekorde. Ebenso wie Tommy Ross, der den offiziellen Rekord für den schnellsten Hattrick hält. Der Schotte traf 1964 für Ross County in 90 Sekunden drei- mal und wird seither als Weltrekordhalter geführt.