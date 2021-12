Ustersbach

06:30 Uhr

Ustersbachs neue Dorfmitte soll einen Supermarkt bekommen

Das Thema Nahversorgung in Ustersdorf bewegt die Bürgerinnen und Bürger der Staudengemeinde. Rund 17 Männer und Frauen hörten sich die Erläuterungen der Planer im Forum an.

Plus Architekturbüros stellen ein Konzept für die Gestaltung der Dorfmitte östlich des Forums vor. Priorität hat jedoch erst einmal der neue Kindergarten.

Von Matthias Schalla

Mit Bier, Benzin und Backwaren sind drei wichtige Pfeiler der Grundversorgung in Ustersbach bereits gesichert. Doch um größere Einkäufe zu tätigen und sich vielleicht auch mal einen kleinen Vorrat an Lebens- und Haushaltsmitteln anzulegen, reichen die Einkaufsmöglichkeiten in dem Dorf nicht aus. Das könnte sich jedoch bald ändern. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Forum Ustersbach stellten die Architekturbüros Orte Gestalten und Terrabiota ein entsprechendes Konzept für die neue Dorfmitte vor.

