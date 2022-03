Ustersbach

vor 16 Min.

Wie kommen die Kinder zum neuen Hort? Ustersbach stimmt für die Buslösung

Plus Weil die Hortkinder in Ustersbach in der Alten Schule untergebracht werden müssen, hatte sich bei den Eltern Protest geregt. Nun gibt es eine Lösung.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Zum Thema Hortbetreuung waren viele Eltern zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Ustersbach gekommen. Peter Künemund von der Elterninitiative „Sicherer Schulweg“ fragte nach dem neuesten Stand. Aufgrund der Anmeldezahlen von 25 Kindern werde die Betreuung nicht mehr im Kindergarten stattfinden, berichtete Bürgermeister Willi Reiter. Doch um zum neuen Hort in der Alten Schule zu kommen, müssen die Kinder über die B300. Jetzt gibt es dafür eine Lösung.

