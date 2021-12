Wiedereröffnung: Im Bräustüble in Ustersbach tischt jetzt eine junge Frau auf

Plus Nach einigen Monaten der Schließung wird das Bräustüble in Ustersbach nun wieder geöffnet. Pächterin Carina Sohr hat neue Ideen für das Traditionslokal.

Carina Sohr freut sich, dass die Planung am Schreibtisch vorbei ist. Die 26-Jährige ist die neue Pächterin des Bräustübles in Ustersbach. Seit dem Sommer war das Restaurant geschlossen, nun wird es unter einem neuen Team mit einem etwas veränderten Konzept wieder geöffnet.