Valentinstag

vor 46 Min.

Salat statt Blumen: Was bedeutet Eheglück nach einem halben Jahrhundert?

Die beiden Ehepaare Georg und Gerda Landherr und ihre Nachbarn Eleonore und Günter Pöllmann (von links) beim Seniorenfasching in Neusäß.

Plus Am 14. Februar ist Valentinstag. Auf der Suche nach dem Schlüssel zu einer glücklichen Partnerschaft fragten wir bei Paaren nach, die schon lange zusammen sind.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Am Valentinstag machen sich viele Verliebte romantische Geschenke und verbringen einen besonderen Abend miteinander. Der Trend aus den USA hat sich auch bei uns immer mehr verbreitet, sodass am 14. Februar die meisten Männer ihrer Liebsten zumindest Blumen oder Pralinen schenken. Kleine Geschenke zeigen ja die Wertschätzung, heißt es. Aber wie ist das bei älteren Paaren, die schon jahrzehntelang zusammen sind und den Valentinstag kaum feiern? In der Annahme, dass die Senioren doch wissen müssten, wie eine lange, glückliche Partnerschaft gelingt, hörten wir uns unter den Besuchern des Seniorenfaschings der Stadt Neusäß um.

Fragt man die Generation 60plus nach dem Valentinstag, erntet man überwiegend Kopfschütteln: "Haben wir noch nie was gemacht", sagt auch das Ehepaar Pöllmann aus Westheim, das erst kürzlich Diamantene Hochzeit gefeiert hat - das sind 60 gemeinsame Ehejahre. "Hochzeitstag und Geburtstage haben wir schon immer gefeiert und sind meistens schön essen gegangen", sagt Günter Pöllmann. Nach dem Geheimnis einer so langen Ehe gefragt, sagt er: "Wir haben immer wenig gestritten, es hat einfach gepasst." Vielleicht trug dazu auch die klare Ansage des ehemaligen Bundesliga-Faustballspielers gleich zu Beginn der jungen Liebe bei: "Ich habe ihr klipp und klar gesagt: Ich bin Sportler, mindestens dreimal die Woche bin ich da gebunden, wenn du das nicht willst, lassen wir es gleich bleiben." Lore Pöllmann sagt lachend: "Und ich habe brav alles mitgemacht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen