Der Sport macht dicht - Silvesterlauf läuft online

Plus Im Gegensatz zur Politik zeigt der TSV Meitingen klare Kante und hat jeglichen Betrieb eingestellt. Der Gersthofer Silvesterlauf wird nun doch nicht in Präsenz ausgetragen.

Es gibt zwar (noch) keinen von höherer Stelle verordneten Lockdown, doch die Vorgaben der Regierung zwingen die Sportvereine dazu, Entscheidungen zu fällen, die praktisch einem "Lockdown zum Selbermachen" gleichkommen. Die Vereine im Landkreis Augsburg gehen damit unterschiedlich um.