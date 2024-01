Funkturm bei Welden: Zu Besuch im 135-Meter-Koloss

Plus Er überragt alles: Der Funkturm zwischen Bonstetten und Heretsried ist bereits aus der Ferne zu sehen, doch hinein darf kaum jemand. In diesem Video gibt es exklusive Einblicke.

Mitten im Wald: ein Koloss aus Stahl und Beton. Der Funkturm Welden misst 135 Meter – und ist damit fast doppelt so hoch wie der Augsburger Perlachturm. Wie sieht es im Gebäude aus und wie ist die Aussicht von oben? Das sehen Sie hier im Video: