Friedensgebete bei der Männerwallfahrt

Zum 109. Mal fand die Männer- und Soldatenwallfahrt in Violau statt. Auch Soldatinnen nahmen an der Veranstaltung teil.

Ein faszinierender Anblick bot sich den Gästen bei der 109. Männer- und Soldaten-wallfahrt zum Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau. Mit 33 Fahnen und ihren Abordnungen zogen Soldaten- und Reservistenvereine in das barocke Kleinod ein. Dabei hatte so mancher schon geglaubt, dass es mit dieser Wallfahrt vorbei ist, wenn die letzten Kriegsveteranen gestorben sind.

Doch viele junge Männer und einige Soldateninnen halten die Erinnerung an die Kriege wach. So konnte sich Josef Bayer, Vorsitzender des Wallfahrtsbundes Violau, dankbar zeigen für 79 Jahre Frieden in Deutschland und zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Bayer betonte, dass sich die Dankwallfahrt zur Bittwallfahrt für den Frieden gewandelt habe. Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer zelebrierte den Gottesdienst und spannte dabei den Bogen vom Evangelium zum Schlager „Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden“, den Udo Jürgens mit seiner Tochter Jenny gesungen hatte. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Blaskapelle Violau, der schon beim Einzug vorangegangen war. Die Blaskapelle Altenmünster hatte die Fußwallfahrer nach Violau begleitet.

Deutliche Worte fand der BKV-Landesvorsitzende Otmar Krumpholz bei der Kranzniederlegung am Ehrengrab. Er bezeichnete die Vorstellung eines dauerhaften Friedens, der jegliche Bewaffnung unnötig macht, als naiven Traum: „Friedensmärsche und Transparente werden einen Putin nicht aufhalten. Dass man mit ihm verhandeln kann, ist ein Denkfehler. Die Konflikte in der Vergangenheit haben gezeigt, dass nur eine starke abschreckende Armee die Chance erhöht, nicht angegriffen zu werden. Eine Demokratie ist der beste Garant für Frieden. Das sollte jedem bewusst sein.“ Nach dem Gottesdienst sorgte der SSV Neumünster-Unterschöneberg für das leibliche Wohl der Pilger. (AZ)