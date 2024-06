Die Konkurrenz für den VC Neusäß war zu stark

Der Volleyball Club Neusäß vertritt den Bezirk Schwaben bei den bayerischen Meisterschaften. Am Ende auf Platz neun.

In Georgensgmünd in Mittelfranken wurden die bayerischen Mixed-Meisterschaften im Hobby-Volleyball ausgetragen. Der VC Neusäß trat dabei für den Bezirk Schwaben an, da sein Team „Die Unverwüstlichen“ um Trainer Fabian Meyer zuvor die schwäbischen Meisterschaften gewonnen hatte.

Das Niveau bei diesem Turnier ist stets sehr hoch, wobei die Neusässer in der Gruppe mit Nürnberg und München in der Vorrunde gleich gegen besonders starke Gegner antreten musste. Gegen München holte man den anfänglichen Rückstand gut auf, konnten aber auch im besseren zweiten Satz mit einem Endstand von 23:25 keinen Sieg mehr erzielen. Gegen Nürnberg wurde es dann richtig knapp. Der VC Neusäß setzte die Mittelfranken gewaltig unter Druck und verlor schließlich nur um wenige Punkte.

Damit spielten die Unverwüstlichen nun um Platz 9-12. Dabei bewiesen sie sich als würdige Gegner, die sowohl der Mannschaft aus Amberg, als aus dem Ausrichter Georgensgmünd mit zwei klaren Siegen davonzogen. Gegen Regensburg ging das endgültige Ballverhältnis dann zugunsten des VC Neusäß aus, wodurch sich der Verein schlussendlich über einen neunten Platz freuen konnte. Somit beenden auch die Unverwüstlichen die diesjährige Mixed-Volleyball Saison und freuen sich nun, die heiße Turnhalle erstmal gegen Beachtraining im Sand eintauschen zu können. (AZ)