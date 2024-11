Von der Axt zur Motorsäge: Waldarbeit früher und heute

Im November gibt es im Wald bei Steinekirch viel zu tun. Das war schon so, als der 74-jährige Josef Zott noch zur Schule ging. Er erinnert sich: „Aus der Schule ging es direkt in den Wald.“ Das war in seinem damaligen Heimatort Agawang genauso wie in Steinekirch. Mit Axt und Säge machten sich er und die anderen Jugendlichen auf den Weg ins Holz. Die Arbeit im Wald hat sich deutlich verändert. Aber wie war das damals eigentlich? Josef Zott und andere Steinekircher erinnern sich an die Zeit, in der es noch keine Motorsägen und großen Maschinen gab.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steinekirch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Zott Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis