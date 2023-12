Die Jüngsten waren beim Jahreskonzert in Walkershofen ein bisschen aufgeregt

Mehr als 90 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins machten am zweiten Adventswochenende mit. Was die jüngsten Teilnehmer dazu sagen.

Schwungvoll und mit viel Begeisterung präsentierte der Musikverein sein Können beim Jahreskonzert im Lagerhaus in Walkertshofen. Zwei Kapellen und zwei Chöre mit insgesamt mehr als 90 Mitwirkenden unterhielten die Gäste während des rund zweieinhalbstündigen Programms. Wie bereits im letzten Jahr trat der Musikverein am zweiten Adventswochenende gleich zweimal auf, was von den Gästen gut angenommen wurde.

Für Alba und Amelie war es erst der zweite Auftritt

Zu den jüngsten Teilnehmern zählten Alba und Amelie, die im Kinderchor mitsingen und für die es der zweite Auftritt war. Nach dem Konzert erzählten die beiden, dass sie zwar ein bisschen aufgeregt waren, aber ihnen das Singen ansonsten viel Spaß bereitet hat. „Ich finde es toll zu singen und wenn die Leute danach für uns klatschen. Mir gefällt am Kinderchor, dass wir immer neue Lieder lernen und ich andere Kinder treffe“, sagte die 9-jährige Amelie nach ihrem Auftritt. Begeistert ist auch Alba, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Theaterspielerin im benachbarten Mittelneufnach auf der Bühne steht. „Nächstes Jahr werde ich voraussichtlich bereits im Jugendchor singen“, erklärt Alba. Eines der Lieblingslieder von Amelie ist der Song " Vitamine Cha-cha-cha". Passend zur kalten Jahreszeit hatten die kleinsten Akteure Obst mit auf die Bühne gebracht und besangen die wichtigen Vitamine. Ausgestattet mit Tassen präsentierten sie das Stück "Oh, wie duftet es heut fein".

Vom Jugendchor gab es Filmmusik aus "Shrek" sowie das indianische Lied "Kuwate" zu hören. Und die Jugendkapelle zeigte mit ihren Instrumenten während des fröhlichen Musikstücks "Schabanack", was Kinder auf einer lustigen Entdeckungsreise alles erleben können. Weitere Stücke, die die jungen Musiker begeistert spielten, waren "Irish dream" und "Lucky Lady".

Ein abwechslungsreiches Programm bot die Musikkapelle in Walkertshofen. Foto: Karin Marz

Gekonnt setzten die Musiker der Stammkapelle schließlich die dramatische Musik des Stücks „Die Hexe und die Heilige“ um, die die Zuhörer in das finstere Mittelalter versetzten. Gut angekommen sind beim Publikum auch "Sons of the brave", "Respicere", "Three Klezmer Miniatures", "The sound of silence" und der Marsch "Mein Regiment".

Die beiden Dirigenten Roland Dworschak (Kapellen) und Daniela Dworschak (Chöre) hatten wieder einmal ein geschicktes Händchen für die Programmauswahl bewiesen und bedankten sich mit den Musikern für den Applaus mit mehreren Zugaben beim Publikum. Charmant und unterhaltsam war auch die Moderation zu den Musikstücken von Veronika Schuster.