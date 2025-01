Ein Gewinn für Firmen und Schwerbehinderte

Es muss kein schlechtes Zeichen sein, wenn immer mehr Menschen mit einer schweren Behinderung im Landkreis Augsburg einen Job suchen. Bedeutet es doch auch, dass diese Menschen ihren Lebensunterhalt möglichst aus eigener Kraft erwirtschaften wollen. Zumal im Landkreis Augsburg zeitgleich die Zahl der Schwerbehinderten steigt, die schon einen Job gefunden haben. Die Vorteile für diese Menschen liegen auf der Hand: An ihrem Arbeitsplatz nehmen sie am ganz normalen Leben teil, sie haben Kontakt zu anderen Menschen und stehen finanziell, so weit es geht, auf eigenen Beinen. So geht Inklusion.

Arbeitgeber können von den speziellen Fähigkeiten und Erfahrungen behinderter Menschen ebenfalls profitieren, wenn sie den richtigen Job für sie haben. Außerdem sparen sich die Unternehmen dann Ausgleichszahlungen. Unterstützung bei diesem Schritt gibt es beispielsweise vom Inklusionsamt. Es lohnt sich also für alle, einem Menschen mit einer Behinderung einen Arbeitsplatz anzubieten.