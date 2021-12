Gersthofen

17:30 Uhr

30 Exemplare: Gerhard Mögeles Zuhause ist ein Reich der Krippen

Gerhard Mögele hat rekordverdächtig viele Krippen in seinem Haus in Gersthofen gesammelt.

Plus Der Gersthofer hat 30 Weihnachtskrippen in seinem Haus aufgebaut. Jede hat ihre eigene Geschichte. Eine ist so kurios, dass er es selbst kaum glauben kann.

Von Katja Röderer

Ein paarmal klopft Gerhard Mögele mit dem Zeigefinger gegen die winzige Lampe. Die fingernagelgroße Laterne unter dem Dach der Weihnachtskrippe baumelt hin und her. Doch ihr Licht bleibt aus. "Das sind die Freuden eines Kripplers", seufzt Gerhard Mögele. Er muss es wissen, denn inzwischen hat er rekordverdächtige 30 Krippen in seiner Sammlung in Gersthofen zu stehen. Mindestens. Jede hat ihre ganz eigene Geschichte. Mit einem ziemlich kuriosen Vorfall hat der 77-Jährige aber bis heute nicht abschließen können.

