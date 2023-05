Welden

Am Schlosshof in Welden bricht unbemerkt ein Feuer aus

In einer sozialen Einrichtung am Schlosshof in Welden hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt.

In einer sozialen Einrichtung in Welden bricht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Küche ein Feuer aus. Glücklicherweise breitet sich der Brand nicht weiter aus und erlischt.

In einer sozialen Einrichtung am Schlosshof in Welden hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Küchengerät im Erdgeschoss des Hauses. Ausgebrochen ist das Feuer laut Polizei völlig unbemerkt irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Glücklicherweise hatte sich der Brand aber nicht weiter ausgebreitet und ist ohne jeglichen Feuerwehreinsatz wieder von alleine erloschen. Durch das Feuer sind allerdings alle Räume stark verrußt worden. Teile der Kücheneinrichtung mit den elektrischen Geräten verbrannten vollständig. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (thia)

