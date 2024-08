Am Sonntag rollen Oldtimer durch Welden

Interessante Autos aller Epochen bis hin zu aktuellen Modellen sowie einige sehenswerte Motorräder sind am Sonntag in Welden zu sehen. Dann findet von 11 Uhr bis 17 Uhr die Veranstaltung „BMW Meets Classic“ statt. Für den Hunger zwischendurch bieten die beiden Biergärten der Musikvereine aus Welden Essen und kühle Getränke inklusive Live-Musik als musikalische Untermalung. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt für Besucher, die mit dem Fahrzeug auf den Platz fahren möchten, beträgt fünf Euro. Für Besucher ohne Fahrzeug ist der Eintritt kostenlos. Besucherparkplätze vor Ort sind beschildert und von dort aus gelangt man in wenigen Minuten zu Fuß auf das Veranstaltungsgelände auf dem Alten Festplatz in Welden. (AZ)

