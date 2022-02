Anwohner in Welden kritisieren Pläne zur Sägewerks-Erweiterung

Die Inhaber des familiengeführten Sägewerks Ehrenreich wollen ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen. Nachbarn befürchten jedoch mehr Schwerverkehr vor der eigenen Türe.

Mehr als ein halbes Jahrzehnt nervenaufreibende Recherchearbeit, 146 umfangreiche Dateien, unzählige Gespräche, endlose Telefonate: "Ich habe mittlerweile den Kopf so voll", beklagt sich Karl Saule. Doch der Weldener Lehrer spricht nicht etwa von der Vollendung eines dicken Buchwerkes. Es geht vielmehr um den Widerstand gegen etwas, das bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats unter der nüchternen "Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nummer 31 'Frickenlohweg'" auf der Tagesordnung gestanden hatte. Und damit gehen die Probleme bei der geplanten Erweiterung des Sägewerks Ehrenreich schon los.

"Man kann den Eindruck bekommen, dass möglichst wenig Wind gemacht werden soll um die groß angelegte Erweiterung des Sägewerks", kritisiert Saules Ehefrau Gudrun. Sie verweist darauf, dass so etwas früher in der Ladung zu Beratungen der Bürgervertreter konkreter dringestanden habe. Die meisten Einwohner in dem 4000-Seelen-Holzwinkeldorf würden kaum etwas über das Projekt wissen. Lediglich rund ein Dutzend Anlieger des Industriebetriebs seien informiert. Das inhabergeführte Familienunternehmen in der dritten Generation ist laut Bürgermeister Stefan Scheider "flächenmäßig die größte Firma im Ort". Bezüglich der Wortwahl auf dem amtlichen Papier verweist der frühere Bauamtschef der VG Welden unter anderem auf Datenschutz, wie es bei "Bauvorhaben kleinerer Dimension" üblich sei.

Angst vor Zunahme des Schwerlastverkehrs in Welden

"Unser Betrieb muss wachsen", begründen Stefan und Anja Ehrenreich, der Geschäftsführer und die Prokuristin, die umfangreiche Erweiterung des 1920 gegründeten "Hobel- und Sägewerks Ehrenreich". Um die Firma fit für die Zukunft zu machen, wurde nun der Ratsbeschluss auf den Weg gebracht. Einen Monat Zeit haben die Bürger, um die öffentlich ausgelegten Pläne einzusehen und Einwendungen vorzubringen. Doch Kritik an dem Vorhaben, das unter anderem Sägewerkshalle und Hochregal, Rundholzlagerplatz und neues Holzlager für Blockstapel umfasst, gibt es schon lange. Dazu kommen Befürchtungen etwa über die Zunahme des Schwerlastverkehrs und weiterer Emissionsquellen durch die Vergrößerung des Mittelständlers, der auf seiner Homepage einen bunten, mit Musik untermalten Imagefilm zur heimischen Holzverarbeitung präsentiert.

Ein Gerüst zeigt die voraussichtliche Höhe des Erweiterungsbaus des Unternehmens. Foto: Marcus Merk

Misstöne begleiten die Umsetzung des Plans, seit dieser 2016 erstmals vorgestellt wurde. Erst recht nachdem Details bekannt wurden, dass ein Hochregal von stolzen 27 Metern Höhe angedacht war und - im Südwesten des Geländes - ein 100 Meter breites Holzlager entstehen sollte. Das Konzept umfasste zudem die Aufschüttung des hügeligen Areals mit einer bis zu fünf Meter dicken Erdschicht, auf die noch vier Meter hohe Blockstapel gestellt würden. Ein mächtiges Holzlatten-Gestell, vor drei Jahren dem entscheidungssuchenden Gemeinderat zur Veranschaulichung dort aufgestellt, erschreckte seinerzeit nicht nur Familie Saule, die sich bei dem Ganzen als die Hauptbetroffenen sieht, sondern auch andere Anlieger. Zwar wurde mittlerweile die konzipierte Regalhöhe auf nunmehr 18 Meter gestutzt, zumal sich auch Rathauschef Scheider gegenüber unserer Redaktion über "den Riesenklotz" erstaunt gezeigt hatte.

Inhaber des Sägewerks wollen die Sorgen und Interessen „aller Nachbarn“ im Auge behalten

Geblieben und jetzt auf den Weg gebracht bleibt die knapp zehn Meter umfassende Konstruktion zur Holzstapelung im Südwesten quasi vor der Haustür der Saules. "Wir haben Angst, dass die Gebäude uns das Licht nehmen", hatten diese Anwohner bereits 2018 befürchtet und wollen die ungünstige Optik so nicht stehen lassen. Karl Saule bleibt bei seinen Vorwürfen, dass das Thema eher mehr im Geheimen behandelt worden sei und Vorschläge der Bürger keinen Niederschlag gefunden hätten. Dass so ein großer Material-Ablageplatz bald nur noch zehn Meter von ihm entfernt angelegt würde, weisen Firmenchef und Bürgermeister zurück - es seien viel mehr als das Doppelte. Die Sorgen und Interessen "aller Nachbarn" im Auge behalten wollten nach eigener Aussage Anja und Stefan Ehrenreich von Anfang an. Beide Eheleute versprachen auch künftig Gesprächsbereitschaft und wollen offene Ohren für deren Befürchtungen haben.

