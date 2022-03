Im Holzwinkel soll eine neue Anlaufstelle für Jugendliche entstehen

Plus Für Kinder- und Jugendliche im Holzwinkel soll es ein neues Angebot geben. Wie das aussieht, wurde nun im Gemeinderat in Welden diskutiert.

Im Marktgemeinderat ist man sich einig: Eine mobile Kinder- und Jugendarbeit soll zunächst befristet für die kommenden drei Jahre eingeführt werden. Sie soll zur Anlaufstelle für die Jugend im Holzwinkel werden. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Probleme, denen durch das neue Angebot entgegengewirkt werden soll.