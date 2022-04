Friedhöfe in Welden und Reutern sollen sich ähnlicher werden

Plus Der Gemeinderat hat sich auf mehr Einheitlichkeit auf den Friedhofen verständigt. Außerdem ging es um Angebote für Senioren und das Thema Kampfhunde.

Die neuen Teile der Friedhöfe in Welden und Reutern sollen einheitlicher werden. Dafür wurde nun die Satzung geändert. Außerdem wurde im Gemeinderat über eine zusätzliche Beratung von Senioren und die Besteuerung für die Anschaffung von Kampfhunden debattiert.