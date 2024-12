Gänseblümchen-Kinder gestalten Adventsfenster

Die Kinder der Kindergruppe Gänseblümchen haben sich in ihrer letzten Gruppenstunde auf die Adventszeit eingestimmt. Erst wurde für das Adventsfenster gebastelt, danach stimmten sich die Buben und Mädchen mit Kinderpunsch, Lebkuchen und einer Weihnachtsgeschichte auf den Advent ein. Das Adventsfenster des Gartenbauvereins Welden wird am Montag, 9. Dezember, um 18.15 Uhr in der Ganghofer Straße am Haus der Vereine geöffnet. (AZ)

