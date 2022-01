Haustier-Trend in der Pandemie: "Ein Hund bedeutet Verantwortung"

Plus In der Pandemie kommen viele auf den Hund. Doch nicht jeder hat sich die Entscheidung gut überlegt. Die Leiterin des Hundezentrums Welden erklärt, worauf es ankommt.

Veranstaltungen, Partys, Sport - auf vieles muss seit Beginn der Pandemie verzichtet werden. Mit Kontaktverboten und Lockdown stieg die Zahl derer, die sich einsam fühlen. Hundetrainerin Verena Hammerschmidt-Colombo stellt fest, dass sich zu dieser Zeit besonders viele Menschen ein neues Haustier anschafften, das für Abwechslung sorgen sollte. Die Zeit des Lockdowns ist mittlerweile vorbei, doch die Haustiere sind geblieben. Viele kämen jetzt mit ihrem Vierbeiner nicht zurecht. Die Trainerin befürchtet eine Zunahme von Problemhunden, die durch falsche Erziehung ein gestörtes Verhalten zeigen.