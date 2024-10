Pläne zu neuer Waschanlage in Welden schreiten voran

In Welden soll eine neue Waschanlage gebaut werden. Bereits vor einigen Jahren hatte der Markt Welden das Planungsrecht für eine gewerbliche Entwicklung an Flächen im Haldenloh E (Bebauungsplan Haldenloh III) geschaffen. Der Eigentümer vom Grundstück Haldenloh E hatte in Abstimmung mit dem Markt Welden beabsichtigt, eine Waschanlage auf dem eher ungünstigen Grundstückszuschnitt an der Ecke am Einmündungsbereich zu errichten. Im Vorfeld hatte auch der zuständige Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss diesen Plänen bereits grundsätzlich zugestimmt.

