Polizei findet Drogen bei Jugendlichem in Welden

Erst verhielt er sich auffällig, dann floh er vor der Polizei. Die Beamten stellten schließlich einen Jugendlichen, der etwas zu verbergen hatte.

Dieser Jugendliche hatte etwas zu verbergen, das fand die Polizei in Zusmarshausen schnell heraus. So ist sie ihm auf die Spur gekommen: Am Samstag, 12. Februar, gegen 19 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen eine verdächtige, männliche Person auf einem Supermarktparkplatz in Welden mitgeteilt. Ein Jugendlicher soll auffällig in geparkte Fahrzeuge geschaut haben.

Der Bereich wurde daraufhin durch eine Streife abgesucht. Als ein Jugendlicher einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er zunächst erfolgreich. Wenig später konnte der 17-Jährige jedoch gefunden werden. Nach einer erneuten kurzen Flucht wurde er gestellt.

Polizei findet Drogen auch in der Wohnung des Jugendlichen

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden verschiedene Betäubungsmittel gefunden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. (jah)

