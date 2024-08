Auffällig verhalten hat sich offenbar ein 32 Jahre alter Autofahrer bei einer Kontrolle in Welden. Die Polizei berichtet jedenfalls, dass es Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln gab. Wurde dem Mann Blut abgenommen. Seinen Wagen musste er nach der Kontrolle am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße stehen lassen. (kinp)

