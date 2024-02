Welden

Rund 800 Menschen demonstrieren in Welden gegen Rechtsextremismus

Plus Rund 800 Menschen setzen in Welden gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Die älteste Teilnehmerin ist 93 Jahre alt.

Von Cordula Homann

Mit diesem Zulauf hatte das Ehepaar Lawall nicht gerechnet: Vor knapp zwei Wochen haben die zwei zum ersten Mal in ihrem Leben eine Demonstration angemeldet. "Wir dachten da an etwas Familiäres", sagt Thomas Lawall am Samstagabend. Auslöser war die AfD-Versammlung am selben Tag im Holzwinkelsaal. Fast 800 Menschen setzen gleichzeitig draußen gemeinsam vor der Halle mit Plakaten, Pfeifen, Vuvuzelas, Trommeln und laut rufend ein Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Darunter auch Beatrix Moos, die älteste Teilnehmerin der Weldender Demo. Sie hat die Bombennacht in Augsburg vor genau 80 Jahren in Augsburg erlebt und erinnert sich auch noch mit ihren 93 Jahren an diese "gewalttätige Zeit". Zusammen mit Ilsetraud Köninger ist Moos am Samstag aus Altenmünster nach Welden gekommen. "Gewaltfrei denken, reden, handeln" steht auf dem Plakat der beiden Damen.

