Der Hochwasserschutz stand nicht auf der Tagesordnung der Weldener Marktratssitzung. Doch Markträtin Barbara Kugelmann (FWV) wandte sich dennoch in dieser Sache an Bürgermeister Stefan Scheider. Die Bürgerinnen und Bürger seien besorgt. Sie würden mehr Schutz vor Überschwemmungen fordern, wie es hieß. Was unternimmt die Marktgemeinde für einen besseren Hochwasserschutz?

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Welden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis