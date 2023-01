Welden

vor 2 Min.

Test: Kann ein Computerspiel fit machen?

Plus Es wird wieder Zeit für unsere Serie "Fit wie Turnschuh". Diesmal startet die Test-Reihe von Sportarten und Fitness-Angeboten in Welden mit der Erinnerung an ein Computerspiel.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Die Angebote beim Discounter meines Vertrauens, der mit Yogamatten, Hanteln und ähnlichem wirbt, lassen schon länger keinen Zweifel: Es ist wieder mal Zeit für mehr Fitness. Womit aber anfangen als bestenfalls noch mittelalter Mann mit zunehmendem Schwerpunkt um die Körpermitte und dem ein oder anderen Defizit? Wie wäre es also mit fachmännischer Anleitung?

