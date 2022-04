Wie geht es auf dem Freizeitgelände in Welden weiter?

Plus Die Gemeinde plant ein neues Angebot für die Jugend in Altenmünster und im Holzwinkel. Wie das aussieht, wurde bei der jüngsten Sitzung des Jugendausschusses besprochen.

Ein Parcour für Mountainbiker, ein Platz für Skater, eine neue Halfpipe – das wünscht sich die Jugend in Welden. Schon länger wird um die Umsetzung diskutiert, nun tut sich was – wie bei der jüngsten Sitzung des Jugendausschusses klar wurde.