Beim Schafkopftreff von Westendorf geht es schon nachmittags hoch her

Warum Schafkopf-Freunde aus der ganzen Region immer dienstags in Westendorfer Sportheim kommen.

Leere Fußballfelder, volle Parkplätze und im Vereinsheim des VfL Westendorf ist mächtig etwas los. Dieses Bild zeigt sich all jenen, die sich dienstags ans Westendorfer Sportgelände verirren – oder ganz bewusst dorthin pilgern, um zu karteln, zu ratschen und zu essen. An der Eingangstür wird bereits verraten, um was es geht. Dort steht, dass die Schafkopffreunde willkommen heißen. An fünf Tischen werden die Karten ausgeteilt, kopfschüttelnd – des miesen Blatts wegen – wieder in die Mitte der Tische gepfeffert und erneut gemischt. Am Nebentisch geht es schon deutlich rasanter zu, da wird schon mal so zackig mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, dass das Kleingeld in den kleinen Schälchen zu klirren beginnt.

In Westendorf treffen sich die Schafkopf-Freunde

Böse meint es beim Schafkopfnachmittag in Westendorf niemand, verrät Josef Specht, der seit etwa drei Jahren der Kopf der Schafkopfrunde ist und auch akribisch genau organisiert, dass jeder, der spielen möchte, auch spielen kann. Bis Montag melden sich die "Stammspieler" ab, wenn sie nicht zum Karteln kommen können, verrät er. Dann schaut Specht in sein kleines Büchlein mit Namen und Telefonnummern und akquiriert Ersatz. Fünf Partien à vier Personen, also 20 Personen, sind immer zum Spielen vor Ort – was im Übrigen schon deutlich mehr ist als zur Anfangszeit von Josef Specht. Zufrieden ist der 75-Jährige jedoch nicht. Gerne hätte er noch ein bis zwei Partien mehr im Vereinsheim, verrät Specht. Anton Dorfmüller aus der VfL-Vorstandschaft, der mal kartelt, aber doch die meiste Zeit da ist, um die Spieler mit Getränken zu versorgen, freut sich über den Trubel im Vereinsheim.

Die Schafkopfer kommen aus dem Großraum zwischen Augsburg und Donauwörth und haben den Schafkopfnachmittag beim VfL Westendorf fest in ihrem Rentnerkalender stehen. Am Tisch neben der ratschenden Stammtischrunde, der sich als Tisch mit den Schafkopf-Urgesteinen herauskristallisiert, zeigt sich, wie zusammengewürfelt der Haufen ist: Helmut Schmid aus Kühlenthal kartelt schon seit 20 Jahren in Westendorf. Mit acht Jahren habe er angefangen, heute ist er 88. Franz Schreier beschreibt sich selbst als Westendorfer Ur-Gestein und Mit-Ideengeber für die Schafkopfrunde und stößt mittlerweile jede Woche aus Nordendorf zu den Schafkopffreunden. Helmut Ziesenböck aus Westendorf erinnert noch gerne an den Bau des Vereinsheims und Wilfried Hertle reist aus dem Donauwörther Ortsteil Nordheim an.

Ab 14 Uhr wird gezockt im Westendorfer Sportheim

Spielstart ist für sie und alle anderen immer dienstags um 14 Uhr. Dann gibt’s Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr serviert Amalie Specht, Josef Spechts Ehefrau, etwas Leckeres zu essen, was zur Saison passt. So gibt es beispielsweise Schichtbrachten in der kälteren Jahreszeit und Wurstsalat, wenn’s wieder wärmer wird. Wer Interesse hat, kann dienstags ab 14 Uhr zur Truppe dazustoßen oder sich bei Josef Specht unter der Telefonnummer 08273/1394 anmelden.

Termine: Die Schafkopffreunde vom Vereinsheim veranstalten am Samstag, 4. März, ab 16 Uhr ein Schafkopfturnier im Sportheim. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Rückfragen an Josef Specht unter obiger Telefonnummer. Preisschafkopfen der CSU Thierhaupten am 5. März im Klostersaal Thierhaupten. Anmeldung 13 Uhr, Beginn 14 Uhr. Teilnahmegebühr: zehn Euro.

