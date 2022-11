Der Westendorfer Dorfladen schließt

Plus Hohe Nebenkosten und Gebäudemängel lassen den Betreiber des Westendorfer Dorfladens aufgeben. Der Bürgermeister erklärt, warum es keinen Nachfolger gibt.

Ist das jetzt `ne Eins?“, fragte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter in die Runde der Bürgerinnen und Bürger, die sich zur Bürgerversammlung im Saal des Gasthofs Zur Krone eingefunden hatten. Nach einer zweistündigen Präsentation zu Zahlen, Daten, Fakten und aktuellen Projekten gab es nämlich keinerlei Anfragen geschweige denn Rückfragen aus der Bürgerschaft. Knapp 60 Personen, darunter auch das komplette Gemeinderatsgremium, waren gekommen.